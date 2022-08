Einde aan opvang in Waalre, asielzoekers moeten weer hun spullen pakken

AALST - En weer moeten de asielzoekers die nu in sporthallen De Pracht en ’t Hazzo in Aalst zitten hun spullen pakken. Morgenavond stappen ze weer de bus in, die hen naar de volgende sporthallen brengt in Best en Heeze-Leende. En zo gaat dat nog tot 1 oktober door.