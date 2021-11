Einde aan rommelmarkt voor missie die Birgit (14) uit Waalre ooit begon

Missiecentrum PMC

Vele trouwe vrijwilligers

De boeren in de buurt werden gemobiliseerd om spullen bij de mensen thuis op te halen en er werd een schuur ter beschikking gesteld om alle handel in op te slaan. Veel dorpsbewoners toonden zich betrokken en zetten zich met hart en ziel in. Ook vele lokale ondernemers droegen belangeloos bij: zo kwamen er hekken en werd voor de afvoer van niet verkochte spullen gezorgd. Ook was er altijd gratis koffie en middageten voor de vele trouwe vrijwilligers die altijd klaarstonden om van de markt een succes te helpen maken.

Voorzitter Henry Karsmakers: „De markt vindt altijd plaats in het eerste weekend van juni. We weten niet hoe de wereld er dan uitziet. Wel weten we dat er een man of zestig, zeventig nodig is om alle spullen op te halen en we er honderdtwintig moeten hebben voor het klaarzetten, bemensen en opruimen van de kramen. Het grootste deel van onze vrijwilligers is inmiddels 75-plus en hoewel bij velen de betrokkenheid er nog is, is de energie minder geworden. Daarnaast zijn onze vaste kosten gestegen sinds we Het Klooster uit moesten en blijken jongeren lastig te motiveren voor pro-Deowerk.’’