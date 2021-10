Einde van een tijdperk: restaurant De Meiboom gaat tegen de vlakte

WAALRE - Bijna honderd jaar geleden was herberg de Meiboom een pleisterplaats voor handelaren die zich met paard en wagen voortploegden over het zandweggetje dat de Eindhovenseweg toen was. Binnenkort verrijst op de plek van het restaurant, waar nu nog dagelijkse de N69-file aan voorbijtrekt, een fonkelnieuw appartementencomplex.

Met de komst van Marisca van Brussel, die het pand in 2000 kocht, kwam er een goed draaiend restaurant van de grond. Onder aanvoering van de sociaal onderneemster werd aan de Eindhovenseweg de gemoedelijke Brabantse huiskamersfeer gecreëerd, waarmee het restaurant zijn grote regionale bekendheid verwierf. Na de kerst wordt er bij De Meiboom echter niet meer gekookt, vinden er geen babyshowers meer plaats en zullen de lokale notabelen niet meer in polonaise door de zaak zwieren. Het gebouw, dat langzaam maar zeker aan het verzakken is, wordt in het nieuwe jaar gesloopt.

Nee, ze vindt het niet erg dat ze de knoop heeft doorgehakt en dat het restaurant sluit. Van Brussel: „Het pand is geen monument en zelf opknappen is niet te betalen. Door corona ben ik gaan beseffen hoe belangrijk het leven eigenlijk is en dat het je in één klap ontnomen kan worden. De laatste anderhalf jaar hebben wij het nog nooit zo druk gehad. Met onze ophaal- en bezorgservice bleven we hard werken. ’s Avonds om tien uur stonden we nog te koken: onze ‘gasten’ vonden het fantastisch. Jack, onze ober, was ook in zijn element, want als Sinterklaas, Kerstman en Paashaas heeft hij heel wat lekkers bij de mensen thuisbezorgd. Maar ’s nachts in bed gierde de adrenaline nog steeds door ons lijf. En dat zette mij aan het denken.”

Geen horecatijger

Eigenlijk is Van Brussel helemaal niet de horecatijger zoals menigeen denkt. De restaurantmanager startte al op jonge leeftijd met een carrière in de mode en had in Aalst een boetiek die haar eigen naam droeg. Toen ze verkering kreeg met een horecaman vertrok ze als vanzelfsprekend naar Valkenswaard, waar ze jarenlang achter de bar heeft gestaan bij café Jo d’n Urste. Toen de amourette voorbij was en ze de kans kreeg De Meiboom over te nemen, gebeurde dat ook. „We werkten zes dagen in de week en ook mijn ouders droegen, van ’s ochtends tot ’s avonds, hun steentje bij. Dat ging zo door tot ik in 2009 mijn zoon Tygo kreeg. We gingen overdag dicht. Later mocht onze Jack, die een vorm van autisme heeft, geen zes avonden meer werken en daarop besloten we ook op dinsdagen te sluiten.”

„De Meiboom is mijn kind en iedereen die er werkt mijn familie. Zo voelt dat. We hebben heel wat lief en leed gedeeld, soms tot diep in de nacht. Ondertussen bouwden we een ontzettend leuke en heel diverse klantenkring op. Onze muziekavonden zijn gedenkwaardig, Nederlandse artiesten schoven hier geregeld aan en ik heb ook mijn steentje kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de N69 en aan Den Hof als winkelgebied .”

Naam blijft bestaan

Maar Van Brussel is in de eerste plaats ondernemer. Toen ze kon verkopen deed ze dat. „De laatste vier jaar was ik ook de chef in de keuken en dat ging me niet in de kouwe kleren zitten. Ik vind wel weer een leuke baan. Ook voor het personeel gaan nu andere deuren open.” Ondanks de sluiting van het restaurant blijft De Meiboom in een andere vorm voortbestaan: het wordt de naam van het nieuwe appartementencomplex.