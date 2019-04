Eindelijk duidelijkheid over Antoniuskerk in Valkenswaard: ontwikkelaar bouwt er luxe appartementen

Eensgezind Waalre omarmt de Passion: veel inwoners op de been

15 april WAALRE - Over de laatste uren van het leven, het lijden en de opstanding van Jezus is al veel gezegd, geschreven en gezongen. En toch maakt het verhaal telkens opnieuw indruk. Zaterdag en zondag werd de Kempische Passion in Waalre opgevoerd. Het bracht veel inwoners op de been.