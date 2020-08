Eindelijk een datum: burgemeester en wethouders praten donderdag met raad over crisis in Waalre

WAALRE - Burgemeester Jan Brenninkmeijer en de vier wethouders uit Waalre praten toch deze week de raadsleden bij over de bestuurscrisis. Dat is dinsdagavond in het overleg van de fractievoorzitters besloten. Donderdagavond vindt een extra raadsvergadering plaats achter gesloten deuren.

Maandag is er om 19.30 uur een openbare vergadering over de ontstane situatie die online te volgen zal zijn. Dan zal meer duidelijk worden over de reden waarom de wethouders op 10 juli het vertrouwen hebben opgezegd in Brenninkmeijer.

Eerder leek het er nog op dat Brenninkmeijer pas volgende week na zijn vakantie beschikbaar zou zijn en dat de vergadering ook om procedurele redenen nog niet zou kunnen plaatsvinden. Op aandringen van de raad wordt de crisis nu toch eerder besproken.

Gebrekkig informeren raad

Behalve over de reden voor de crisis zal de raad ook uitleg willen over het gebrekkige informeren van de gemeenteraad over de crisis door burgemeester en wethouders. De onmin in het college van B en W kwam op 11 augustus per toeval aan het licht omdat het Eindhovens Dagblad bij een rechtszaak aanwezig was waar een geschorste manager over de vertrouwensbreuk vertelde.

Pas diezelfde avond - vijf weken na het ontstaan van de crisis - werd de raad per brief summier geïnformeerd. De vertrouwenscommissie - met daarin van alle fracties een raadslid - was drie weken nadat het vertrouwen was opgezegd wel op de hoogte gebracht. Maar ze konden die informatie vanwege hun geheimhoudingsplicht niet met hun collega-raadsleden delen.