Eindelijk een nieuwe invulling voor braakliggend ‘Suurland-terrein’ in Valkenswaard: plan voor elf villa's

Het gaat om koophuizen in het ‘dure segment’, met een ruime lap grond. De ontwikkelaar mikt op (oudere) gezinnen en senioren. Hoewel de bouw van elf woningen momenteel niet is toegestaan op het terrein tussen de Luikerweg en de Kromstraat, staat de gemeente er positief tegenover. In verband met het nog in aanbouw zijnde project Lage Heide wil ze wel afstemming met SDK Vastgoed over de verkoop te zijner tijd.