Eindelijk weer naar de speeltuin: De Klimbim is weer open

WAALRE - De omgeving staat vol met auto’s en de fietsenstalling is vol: het is een vertrouwd gezicht bij speeltuin De Klimbim die dit weekend het seizoen opent. Voorzitter Huub Lanters (81) is een tevreden man: ,,We hebben het terras moeten afschermen en er wordt geen koffie en thee geschonken, maar we zijn heel blij dat we weer open zijn.”

Nadat het voorjaar vorig jaar in het water viel vanwege corona, kon de speeltuin in de zomer open dankzij een ouderinitiatief waardoor niet alle druk lag op de – voor het merendeel – bejaarde vrijwilligers.

Verjonging

Lanters: ,,We hebben eigenlijk mazzel. Die groep van vorig jaar is voor het merendeel behouden gebleven, en dat zorgt voor de verjonging waar we al een tijdje naar op zoek waren. We kunnen toch niet eeuwig doorgaan.” Zelf heeft hij inmiddels zijn afscheid aangekondigd: ,,Volgend jaar mei bestaan we zestig jaar, dan draag ik het stokje over.”

,,Het is begonnen na een oproepje in de krant dat de speeltuin niet open kon”, vertelt Lindsy Veugen, een van de helpende moeders. ,,Ik had de oproep al uitgeknipt en op het prikbord gehangen, maar ja dacht ik: moet ik dit wel doen? Want ik heb het al zo druk. Maar toen hoorde ik ook van andere moeders en ben ik mee gaan doen. En ik moet zeggen: het is heel ontspannend met volop leuke contacten. Natuurlijk kunnen we niet elke dag – we hebben allemaal een baan – maar omdat we met 15-20 man zijn, is dat goed op te lossen. Iedereen geeft aan wanneer hij wil en kan en er wordt tijdig een schema gemaakt.”

Duizend bezoekers

In het openingsweekend gaat de Klimbim ver over de duizend bezoekers heen en de aanwezige ouders in De Klimbim zijn allemaal blij. ,,Alle binnenspeeltuinen zijn dicht”, geeft Nick van Velzen aan, ,,en alle kleine speeltuintjes in de buurt heeft Lize (2) wel een beetje gezien. Een glijbaantje, een wip en een schommel: meer vind je daar niet.” Wat het favoriete onderdeel van zijn peuter is? ,,Glijden blijft het leukst.“ Even later gaat ze voor het eerst helemaal alleen van de grote af.

Blij is ook Sander Buijsrogge: ,,Mats (2) was bijna niet meer te houden toen we vertelden dat het weer open was. Het is echt een uitlaatklep voor kinderen. We komen normaal veel in het bos, maar dit is net een pretpark.”

Politieagentje spelen

Grote vraag in deze tijd is of de coronamaatregelen een beetje nageleefd worden. Buijsrogge vindt van wel: ,,Je ziet dat mensen het respecteren als er al iemand op een bank zit, en het scheelt natuurlijk dat het buiten is.” Veugen: ,,We hebben een grote poster met de huisregels bij de ingang maar het is niet te doen om de hele tijd politieagentje te spelen. Als ik zie dat het te gek wordt, loop ik er wel even naartoe om er iets van te zeggen. Uiteindelijk hebben we er allemaal belang bij dat het hier door kan blijven gaan.”