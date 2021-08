Eindhovenseweg in Valkenswaard pas begin volgend jaar aangepakt

Het college van B en W heeft tot deze wijziging van het centrumplan besloten in verband met de bereikbaarheid van de winkels in de aanloop naar de feestdagen in december. Deze omzetting betekent echter geen vertraging van de uitvoering van dat centrumplan.

Veel ondergronds werk

In eerste aanleg was het de bedoeling dat het gedeelte van de Eindhovenseweg vanaf de Markt tot aan ongeveer de Beelmanstraat nog dit jaar aangepakt zou worden. De nutsbedrijven hebben op dat stuk weg echter ondergronds heel veel werk. En aansluitend daarop starten met de bovengrondse activiteiten zou betekenen dat de reconstructie pas geregeld kon worden in november en december. ,,En dat is nu juist een belangrijke periode voor de ondernemers in het centrum in de aanloop naar de feestdagen”, luidt de verklaring van de gemeente. Zodoende wordt de planning aangepast. De nutsbedrijven beginnen direct na de vakantie en zijn naar verwachting half oktober klaar. Hun werk zit vooral in het eerste gedeelte tot aan de Corridor en dan ook nog voornamelijk op de trottoirs.