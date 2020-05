Eindwerkstuk om je vingers bij af te likken te bewonderen bij bakker in Valkenswaard

Jomi Hoeks uit De Weebosch is een fanatiek supporter van de Oranje Leeuwinnen. Ze hoefde dan ook niet lang na te denken over haar examenwerkstuk, dat ze voor haar 1-jarige vervolgopleiding Patissier aan het Summacollege in Eindhoven wilde maken: ,,Het Patisserie Showstuk moest, in een zelf bedacht thema, gemaakt worden van alleen maar eetbaar materiaal. Ik wist al direct dat er een voetbal in moest komen en een Oranjeleeuwin. En een beker.”

Eye-catcher

Stagebegeleider Stefan Brugmans, eigenaar van Martin Brood Patisserie Chocolade, begeleidde de studente en dacht mee over het ontwerp. ,,We wilden geen plat geheel en besloten dat de bal 3-D moest worden. Het werkstuk werd uiteindelijk 87 centimeter hoog en meet ruim 35 centimeter in de breedte.” De eye-catcher trekt veel bekijks van de klanten die bij Martin vorig jaar, ten tijde van het WK vrouwenvoetbal, ook al Daan’s Choice konden kopen; een gebakje, met de smaakvoorkeuren van Daniëlle van de Donk.

Details

Jomi Hoeks is bijna een jaar bezig geweest met haar werkstuk, dat overigens niet te koop is. Net voor de start van de meivakantie was het pronkstuk klaar: ruim op tijd voor de Proeve van Bekwaamheid op 28 mei. Brugmans: ,,Ik heb, naast het showwerkstuk, geproefd van de andere producten die ook in hetzelfde thema aangeleverd moesten worden. Keuren of het examengeschikt was. Nou, dat was het. Jomi heeft niet alleen over de smaak, maar ook over elk detail van de patisserie goed nagedacht: van bonbons tot desserttaart klopte het gewoon.”