Eis vier jaar voor dollemansrit door Dommelen: ‘Rijgedrag was wel een dubbele poging doodslag’

Zoiets had Dommelen nog nooit gezien. Op klaarlichte dag scheurden twee auto’s door het dorp. De achtervolgende vrouw ramde een paar keer haar voorgangster, botste er links en rechts tegenaan en duwde haar uiteindelijk van de weg, tegen een lantaarnpaal. Meteen sprong ze uit haar wagen en sleurde de ander aan haar haren uit haar auto. Deze schreeuwde het uit. Niet alleen wegens de haren, maar ook omdat ze een open been- en bekkenbreuk had. Omstanders grepen de aanvalster vast totdat de politie haar even later arresteerde.