Elf appartementen op plek van restaurant De Meiboom in Waalre

Margry|Arts Architecten uit Valkenswaard heeft het ontwerp gemaakt en de buren van de Meiboom zijn inmiddels geïnformeerd over de plannen. Wouter Margry: ,,Er komen elf wooneenheden van verschillend vloeroppervlak en deze krijgen op eigen terrein, gemiddeld, anderhalve parkeerplaats. Het pand voldoet aan alle duurzaamheidseisen die de gemeente Waalre stelt en in het concept is rekening gehouden met een zo laag mogelijke ecologische footprint. Zo brengen we onder meer hoogwaardige en energiezuinige isolatie aan en komt er geluidwerend glas aan de voorzijde van het complex.’’

Dakterras

Op de begane grond zijn drie sociale huur- of koopappartementen voorzien die kleiner of gelijk zijn aan vijftig vierkante meter. Vijf woningen, die op de eerste, tweede en derde verdieping komen, hebben een gemiddeld woonoppervlak van 120 vierkante meter en de grootste drie appartementen worden aan de voorzijde gerealiseerd: twee etagewoningen van ieder 240 vierkante meter en de grootste, van 253 vierkante meter, zal beschikken over een dakterras.

Het Bergeijkse bouwbedrijf Van Montfort is inmiddels als aannemer/ontwikkelaar aangetrokken. Huur- en koopprijzen zijn nog niet bekend, want er is nog geen makelaar in de arm genomen. ,,Bovendien gaat het pand pas ergens in de loop van 2021 tegen de grond’’, vertelt eigenaar Marisca van Brussel.

Zandgrond en balken

Van Brussel is als lid van een denktank al enkele jaren betrokken bij de herinrichting van de Eindhovenseweg. Al geruime tijd was zij op de hoogte van de plannen van de gemeente die, op termijn, de winkels aan de Eindhovenseweg in dorpshart Den Hof wil centreren. ,,Door het langsdenderende verkeer is het restaurant, dat op zandgrond en balken is gebouwd en slechts enkelsteens is, zo ongeveer ‘op’.’’

De Meiboom zal na de sloop van het pand terugkeren, maar wellicht in een andere vorm. Van Brussel: ,,De coronacrisis heeft zowel ons als onze gasten andere inzichten gegeven.’’