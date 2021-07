Elkaar zien en ontmoeten op zomerse beurs in Waalre

Deze beurs zal voor één dag voor het ‘echte urban hippiegevoel’ zorgen in een deel van het dorp. Althans, dat hopen de enthousiaste organisatoren. De toegang is gratis en een droog alternatief is voorhanden, want het decor voor het event is de parking van restaurant De Leemerhoef in Aalst.

Vol overgave hebben Maes en Van de Molengraft zich gestort op de organisatie van deze eerste Waalrese creatieve beurs. De meest uiteenlopende aanbieders hebben ze op weten te trommelen voor zeven uur zomerse gezelligheid, die ook nog een ander doel dient.

Standhouders

Maes: „Francis en ik kennen elkaar al 27 jaar en ook veel standhouders kennen elkaar of hebben al eens eerder met elkaar samengewerkt. Oude schoolvriendinnen haalden vriendschappen weer aan en uit creatieve breinen ontstonden nieuwe ideeën voor samenwerking of kennisuitwisseling. Wij vinden het mooi om zo iedereen met elkaar in contact te brengen. Bovendien doen we graag iets voor de gemeenschap. Na het afgelopen lastige jaar willen we iedereen graag een hart onder de riem steken.”

Voor Van de Molengraft en Maes is het de eerste keer dat ze samen iets zakelijks organiseren. Van de Molengraft: „Bij De Leemerhoef organiseren onze gasten hier hún feest of zij komen bij óns eten. Wanneer de zaal is verhuurd of het restaurant vol zit, kunnen we ook niet iets anders organiseren. Maar door corona hebben we die gelegenheid op 27 augustus wel. Live optredens mogen nu niet. Lekker los met een dj is nog toekomstmuziek. Het was nog even een zoekplaatje hoe we alles volgens de regels van het RIVM het beste zouden kunnen organiseren, maar de puzzelstukjes passen. En ruim ook.”

Rondstruinen

„Iedereen kan rondstruinen over het terrein en genieten van hapjes en drankjes in het gezelschap van dorpsgenoten. Of ze kunnen eens ‘mingelen’ met mensen van elders.” Maes: ,,Op gepaste afstand natuurlijk. We hebben hierover natuurlijk contact met de gemeente en die denkt met ons mee. Binnen de ruimte die er binnen de beperkingen is, voldoen we nu aan alle regels en dat is voor iedereen fijn.”

Ook voor de kinderen is er voldoende vertier. Het duo hoopt op een succesvolle dag, die duurt van 14.00 tot 21.00 uur. Maes: „Misschien in december dan een Wintermarkt?”