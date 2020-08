Emotie gevangen in keramiek: liefde en dood in gitaar

Voor een zacht prijsje kocht Juan Romero destijds de reservegitaar van snarenwonder Paco de Lucía. De bouwers van klassieke- en flamencogitaren, de Conde Hermanos, maakten de klankkast van deze gitaar van palissander, een houtsoort waarvan de kap tegenwoordig verboden is. In de replica van de gitaar, die zij samen met Anouk Verkuijten uit Waalre zelf maakte, verwerkte zijn weduwe, Mieke van Marle, de as van haar vorig jaar overleden echtgenoot.

Juan Romano werd geboren als Rolf van Marle. Zijn moeder leerde hem op zijn vijfde de eerste akkoorden op een gitaar en daarna is de internationaal befaamde flamencogitarist nooit meer gestopt met spelen. Tot hij op 31 juli 2019 op 69-jarige leeftijd overleed. Op 8 augustus werd er op grootse wijze, heel intiem, afscheid van hem genomen. Rolf en Mieke zag je altijd naast elkaar: waar de één was, was de ander. Vaak reisde Mieke, die zich zijn soulmate noemt, met haar man mee naar Andalusië en weer terug, naar hun huis in Stratum. ,,Toen wij elkaar 39 jaar geleden voor de eerste keer ontmoetten en elkaars hand schudden, ging er een grote stoot elektriciteit door ons heen en ik wist: dit is de man van mijn leven.” De urn met de as van Rolf heeft sinds die dag in augustus in hun slaapkamer op de grond gestaan. ,,Aan de zijde van het bed waar hij altijd sliep.”

Ontspannend

Het was een enorme klus om de keramieken, 10 kilo wegende, gitaar te maken. ,,Maar met de klei van Anouk was het werken op een bijzondere manier toch ontspannend. We zijn er net voor de kerst mee begonnen. Ik had nog nooit gekeramiekt, maar kreeg het in mijn hoofd dat ik een urn wilde maken in de vorm van een gitaar. Keramiek is mooi, levend materiaal. Het idee ging niet meer uit mijn hoofd. Ik werd in contact gebracht met Anouk en we hadden een klik. Soms gingen we tot ’s ochtends zes uur door. Ondertussen filosofeerden we veel over het leven. Rolf is nog steeds in, door en met mij. Ik mis hem verschrikkelijk, maar gelukkig heb ik veel lieve vrienden en familie om mij heen. Alle emotie zit in nu in deze gitaar.”

Verkuijten: ,,Mieke heeft de gitaar zelf getekend. We zijn met een groot blok klei begonnen en toen was het kloppen, hameren en uithollen. We hebben veel proefjes gemaakt. Zeker 45 uur zit erin; we konden het niet loslaten. Net na carnaval was het klaar.”

Door coronazaken en ander persoonlijk leed was van de afwerking nog niets gekomen. ,,Inmiddels zijn we nu een jaar verder en de gitaar krijgt een mooie plek in onze woonkamer. Vanaf vannacht slaap ik weer alleen.”