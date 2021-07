En wéér moet Victor met zijn 9 honden verhuizen in Valkenswaard: ‘Ik heb van stress staan overgeven’

Doe-Week Dommelen gaat door, mits er nog figuranten en begelei­ders worden gevonden

1 juli DOMMELEN - In de laatste week van de zomervakantie voor het basisonderwijs is het weer gewoon Doe-Week Dommelen. Voor deze 45ste editie is nog behoefte aan vrijwilligers. Het thema is ‘Doe-Week; daar zit muziek in!’