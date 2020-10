Enige dhz-zaak Waalre sluit

De bel rinkelt deze vrijdagochtend nog continu. Klanten kopen een deurmat, spul om de oven mee schoon te maken, een ‘mofje’ en een veiligheidslamp. Het merendeel reageert verbaasd op de stickers op de ruiten, waarop wordt aangekondigd dat alles met dertig procent korting weg mag. ,,Het is niet meer rendabel”, licht Van der Linden junior de aanstaande sluiting toe. Met vader Jos startte hij 37 jaar geleden de doe-het-zelfzaak, die destijds de enige in Waalre was en dat tot op heden altijd is gebleven. ,,Tot 2008 liep de zaak hartstikke goed. Toen sloeg de crisis toe. En hard ook. Ik heb het pand in 2011 zelfs verkocht en sindsdien huur ik het. En dan te bedenken dat het in 1984, toen we de winkel openden, ook crisis was. Maar daar merkten we met de verkoop helemaal niets van.”