Enorme zwendel in paardenhandel: miljoenendeals op basis van vertrouwen en handjeklap

Personenau­to veiligge­steld in onderzoek naar woning­brand in Dommelen

24 juli DOMMELEN - In de Tinnegieterwei in Dommelen heeft de politie zaterdagochtend en -middag onderzoek gedaan naar de woningbrand die daar vrijdagavond woedde. Het onderzoek vond plaats in en rondom de woning. Er is onder meer een personenauto veiliggesteld.