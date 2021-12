Er was veel mis op het Eurocircuit, maar inmiddels voldoen gebouwen en bouwwerken weer aan de eisen

VALKENSWAARD - Gebouwen en bouwwerken op het Eurocircuit in Valkenswaard voldoen weer aan de eisen. Tientallen maatregelen waren nodig om veiligheidsrisico's voor sporters en bezoekers te voorkomen. Het project, waarvoor vorig jaar een kwart miljoen euro werd uitgetrokken, is nu zo goed als afgerond.

De gemeente moest een enorme inhaalslag maken. Voor 2015 was er veertig jaar lang nauwelijks toezicht geweest op het Eurocircuit, het complex waar in totaal zes verenigingen gehuisvest zijn. Daardoor was er zo’n 2500 vierkante meter aan bebouwing ontstaan zonder vergunning of opstalovereenkomst en dus in strijd met het bestemmingsplan.

Er bleek het nodige is met het vastgoed

Het ging om om onder meer overkappingen, hutjes, nisjes, aanbouwen en containers. Vorig jaar besloot de gemeente dat die situatie niet kon voortduren en - los van de discussie over de toekomst van het terrein - opgelost moest worden. De bouwwerken werden immers intensief gebruikt, maar na controles op het gebied van brandveiligheid en bouwkundige en installatietechnische zaken bleek dat er het nodige mis was. Daardoor zou ook een veiligheidsrisico kunnen ontstaan voor bezoekers en sporters.

De gemeente is verplicht om te zorgen voor veilige gebouwen. De gemeenteraad trok daarom ruim 250.000 euro uit om zaken weer in orde te maken en voor extra maatregelen om de brandveiligheid te verbeteren. De ingrepen zijn heel divers; van achterstallig onderhoud aan installaties en het vervangen van dieseltanks tot het slopen van kleine gebouwen.

Volledig scherm De entree van het Eurocircuit. © DCI Media

Het project is zo goed als afgerond, al staan sommige werkzaamheden nog op de rol. Zo is bij fietscrossclub Lion d’Or de constructie van de overkapping van de startheuvel inmiddels verwijderd. Binnen afzienbare tijd wordt een nieuwe geplaatst. Ook wordt de overkapping van het parc fermé extra gestut.

Twee waterputten bleken voldoende

De gemeente is erin geslaagd om binnen het gereserveerde budget extra maatregelen door te voeren. De besparing zat ‘m vooral in de aanleg van de waterputten, die nodig zijn voor de brandveiligheid bij grote evenementen. Er waren drie putten voorzien, maar in overleg met de Veiligheidsregio bleek dat kon worden volstaan met twee. Voor de brandweer is het mogelijk om het water over vierhonderd meter te vervoeren, waardoor alle risicoplekken bereikt kunnen worden. Zowel de motorcrossvereniging als de rallycrossers hebben nu een eigen put. Een ervan, dichtbij de hoofdingang, is ook geschikt om te gebruiken bij calamiteiten buiten het Eurocircuit.

Raad koos in zomer voor nieuwe toekomst

Naast het project ‘veilig vastgoed’ is de gemeente ook met de verenigingen in de slag over nieuwe of geactualiseerde gebruikersovereenkomsten. Deze zijn straks geldig tot het moment dat het nieuwe bestemmingsplan voor het Eurocircuit in werking treedt.

Afgelopen zomer besloot de Valkenswaardse gemeenteraad na een lang proces om het Eurocircuit te behouden en het huidige, legale gebruik van de verenigingen te verankeren in een nieuw bestemmingsplan.