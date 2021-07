Ergernis in Valkenswaard over wegafsluitingen in buurgemeente Waalre

VALKENSWAARD - De wegwerkzaamheden in Waalre en de daarmee gepaard gaande afsluitingen zorgen in Valkenswaard voor gefronste wenkbrauwen.

Raadsleden Ton van Hees (Samen voor Valkenswaard) en Davey Gerlings (CDA) kaartten de ergernis over het werk aan de weg in de buurgemeente donderdagavond aan tijdens een raadsvergadering. Van Hees stelde ‘steeds meer ergernis te horen’ over de maatregelen die in Waalre genomen worden. ,,Het lijkt er meer en meer op dat deze enkel bedoeld zijn om op verkeer op de noord-zuidroute te ontmoedigen.”

Enorme impact

Van Hees zei dat ‘op zich te snappen', maar voegde daar wel aan toe dat het voor mensen vanuit Valkenswaard ‘nagenoeg niet mogelijk is om op een normale manier in Veldhoven (ziekenhuis) of Eindhoven te komen. ,,De maatregelen zijn uiteraard de bevoegdheid van de gemeente Waalre, maar ze hebben wél een enorme impact op op onze inwoners.”

Zijn CDA-collega Gerlings voegde daar nog aan toe dat ook de aangekondigde afsluiting van de Waalrese Lissevenlaan met het oog op de andere wegwerkzaamheden ongelukkig is. Volgens wethouder Kees Marchal (CDA) is er wel ambtelijk overleg geweest met buurgemeente Waalre, maar is niet over elke maatregel afzonderlijk gesproken.

Een grote ramp

Hij wees erop dat in regionaal verband al jaren geleden afspraken zijn gemaakt om - ter aanvulling op de nieuwe Westparallel - extra verkeersmaatregelen te nemen die sluipverkeer moeten tegengaan. ,,Je ziet dat er nu in een compacte periode heel veel gebeurt. Het is op het ogenblik een grote ramp", erkende Marchal. ,,Maar het is wel noodzakelijk om tot een betere bereikbaar te komen.”