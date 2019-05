Eurocircuit in Valkenswaard legt ontwikkeling van nieuwbouwwijk Lage Heide lam

Eindexamens Scholieren in Eersel: Examen is echt niet zo'n groot ding

10 mei EERSEL - In heel Nederland was donderdag de aftrap van de eindexamens voor middelbare scholieren. Zo ook op het Rythovius College in Eersel waar vmbo-, havo- en vwo-leerlingen zich over hun eerste examen bogen. Voor het vwo stond scheikunde op het programma.