Eurocircuit in Valkenswaard verliest vergunningen

DEN BOSCH - De rechtbank in Den Bosch kiest kant omwonenden en verscheurt twee vergunningen voor het Eurocircuit in Valkenswaard.

De kans dat er op het Eurocircuit in Valkenswaard op korte termijn weer gecrosst mag worden, is een stuk kleiner geworden. De Bossche rechtbank deed vrijdag uitspraak in een aantal procedures en zette een streep door twee vergunningen; een milieu-vergunning van de gemeente als de natuurvergunning van de provincie.

De provincie verleende Motorsport Vereniging Valkenswaard (MVV) in juni vorig jaar een natuurvergunning voor het houden van extra evenementen en een eerder uitgevoerde aanpassing van het circuit. Maar volgens de rechtbank had dat niet mogen gebeuren, omdat er mogelijk sprake is van een verslechtering voor de nabijgelegen beschermde natuur door een toename van de stikstofuitstoot.

Gemeente had oude vergunning eerder moeten actualiseren

Ook de milieuvergunning van de gemeente is door de rechtbank vernietigd. De gemeente Valkenswaard had in kaart moeten brengen in hoeverre de geluidsbelasting is veranderd ten opzichte van de oude vergunning. Die dateert echter van 1993, dus dat is nauwelijks te doen. Maar dan had Valkenswaard die vergunning maar eerder moeten updaten, vindt de rechtbank. Volgens de rechters is het niet uitgesloten dat er meer overlast ontstaat voor omwonenden.

Al sinds kort na de laatste Grand Prix in maart mag er niet meer gecrosst worden op het Eurocircuit. Er is een dwangsom in het vooruitzicht gesteld. Als de vereniging zich toch bezondigt, dreigt een flinke boete.

In het gemeentehuis van Valkenswaard worden momenteel verschillende scenario’s uitgewerkt voor de toekomst van het Eurocircuit. Daarbij worden alle mogelijkheden bekeken: van het omvormen van het terrein tot natuur tot het maximaal mogelijk maken van motor- en autosport. Volgens planning moet de raad zich daar voor de zomer over gaan buigen.