Eva en Wouter bouwen in Valkenswaard zelf hun droomhuis, dat als bouwpakket uit Letland kwam

Zo was het vroeger in de Dorps­straat in Aalst

WAALRE - In maart neemt Albert Heijn een nieuw kantoorpand aan Den Hof in Aalst in gebruik. In de Dorpsstraat, waar de supermarkt met parkeerterrein gevestigd is, stonden vroeger arbeiderswoningen. Een viertal Aalstenaren haalt herinneringen aan hun oude straat op.

26 januari