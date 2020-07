Even geen zoete inval bij briljanten paar Van Kessel

Op 16 juli is het 65 jaar geleden dat ze trouwden. ,,We hadden alle feestelijkheden al geregeld. Maar corona gooit roet in het eten.” Francien (86) woont nog steeds in de buurt waar ze geboren en getogen is. En na haar trouwen waren haar ouders de directe buren. Ze werkte in een sigarenfabriek en was hulp in de huishouding. Maar ze is vooral decennialang mantelzorger geweest. ,,Met erg veel voldoening.”