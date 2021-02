Even geliefd als omstreden: met het heengaan van Piet Geldens verliest Valkenswaard een kleurrijk figuur

In 2009, acht jaar na zijn afscheid van de actieve Valkenswaardse politiek, kon Piet Geldens er nog niet over uit. In een interview met deze krant gaf de geboren en getogen Valkenswaardenaar aan eigenlijk nog steeds niet te begrijpen dat hij in april 2001 het veld moest ruimen. ,,Want ik heb een olifantenhuid en ik ben door de wol geverfd, maar ik ben ook een mens", vertelde hij toen.