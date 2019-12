‘Even vervelend, maar straks hebben we een rustig dorp’

Of er verschil merkbaar is in de verkeersdrukte? Tijs Rooijakkers schiet in de lach: ,,Dat kun je wel zeggen ja. We moesten in het begin heel erg wennen aan de stilte.”

De Uijenstraat komt van ver: dagelijks reden duizenden voertuigen door de straat in een poging sneller door het dorp te komen. ,,Ik heb me er gruwelijk in vergist toen we hier vier jaar geleden kwamen wonen. We kwamen overdag een keer kijken en toen was het oké. Maar ’s morgens was het gewoon gevaarlijk. Dan ging ik midden op de weg staan om auto’s tegen te houden zodat de kinderen konden oversteken.” Wat vindt dochter Manus van de verkeersaanpassingen? ,,Dit is wel goed. Eigenlijk is het nu een gewone straat geworden: je ziet nog wel auto’s maar niet zo veel meer.”

Toch kwamen er de nodige klachten over de aangepaste verkeerssituatie, en niet alleen van bewoners van andere straten maar ook uit de Uijenstraat zelf. ,,Er is door een aantal mensen flink gelobbyd”, weet Rooijakkers. ,,Het is een kwestie van gewenning. De nieuwe verkeerssituatie zorgt ervoor dat iedereen weer even moet zoeken. Als we met de auto ergens naartoe moeten, nemen we een kleine omweg, maar het tijdverlies valt mee. En trouwens: de Eikenlaan is toch ook ooit een keer afgesloten? Dat zorgde ook voor protesten, maar daar hoor je niemand meer over. En nu zijn de mensen er volgens mij wel blij mee daar.”