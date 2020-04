Expert: ‘Waalre kan meer doen tegen eikenprocessierups’

Video Brand bij voordeur van woning in Valkens­waard, vermoede­lijk brandstich­ting

11:47 VALKENSWAARD - Bij een woning aan de Oranje Nassaustraat in Valkenswaard is in de nacht van donderdag op vrijdag brand uitgebroken. Vermoedelijk is er sprake van brandstichting. Dat meldt de politie.