Expositie over gesneuvelden in Waalre

Samensteller van de expositie is Frank van Doorn, onderzoeker voor het Brabants Historisch Informatiecentrum. Aan hem sinds drie jaar de taak om verhalen van slachtoffers te verzamelen en te digitaliseren. De Schijndelaar is niet over een nacht ijs gegaan. ,,Eerst hebben we gekeken welke slachtoffers er in het oude kerkje in Waalre op de wanden staan. Die hebben we vergeleken met lijsten van de Staten Generaal in Den Haag en met de database van de oorlogsgravenstichting. Daar kwam een voorlopige namenlijst uit. Vervolgens hebben we alle heemkundige kringen in Noord-Brabant benaderd met de vraag ‘wat weten jullie van deze mensen?’. Eind 2017 hebben we een voorlopige eregalerij gepresenteerd waar nabestaanden op konden reageren. Er staan nu ongeveer 2100 slachtoffers op en van de helft hebben we ook foto’s.”