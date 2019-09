Expositie 'Vrouwen in zicht. Op naar gelijke rechten’ te zien in Steendruk Museum Valkenswaard

Dit jaar is het honderd jaar geleden dat vrouwen bij verkiezingen volledig stemrecht krijgen. Voor het Nederlands Steendruk Museum aanleiding om een tentoonstelling 'Vrouwen in zicht. Op naar gelijke rechten' in te richten die aan de hand van affiches de emancipatie van de vrouw door de eeuwen heen in beeld brengt. Van modepopjes tot strijdbare vrouwen, de tentoonstelling laat zien dat er veel terreinwinst is geboekt, maar dat emancipatie en vrouwenrechten nog steeds actuele thema's zijn.

Conservator/curator Lisette Almering-Strik van het Steendruk Museum heeft voor de expositie kunnen putten uit de rijke collectie die het museum tot zijn beschikking heeft, aangevuld met werken uit bevriende musea. ,,Uit de manier waarop vrouwen werden afgebeeld kunnen we veel opmaken. Naast ideale en soms fatale vrouwen kwamen toenemend andere vrouwen in zicht: zij die hun rol in de samenleving begonnen op te eisen. Aan de hand van affiches duiden we de veranderende rol van de vrouw in de samenleving", zegt Almering-Strik.

De expositie laat zien dat het beeld over hoe de vrouw werd weergegeven langzaam kantelt. Geen vrouwen meer met kenmerkende wespentaille, maar vrouwen in een zogeheten reformjurk, een rechte wijde jurk. De periode tussen 1880 en 1950 is voor Almering-Strik bij uitstek een interessante. ,,Vrouwen organiseren zich en komen op voor gelijkheid. De stereotype Parisienne, een elegante vrouw, opgestoken haren en modieus gekleed, zien we opeens afgebeeld op een wielrenfiets, of tabak gebruiken, voorheen vooral aan mannen voorbehouden."

Hoewel de emancipatie van de vrouw heel wat terreinwinst heeft geboekt, is de strijd voor gelijke rechten en gelijke behandeling nog niet gestreden, weet ook Almering-Strik. ,,Denk maar eens aan seksueel geweld en de MeToo-beweging, ongelijke lonen of de ondervertegenwoordiging van vrouwen op topposities. Emancipatie is een verworvenheid, geen vanzelfsprekendheid."