Facelift voor het hart van Valkenswaard

VALKENSWAARD - Vanuit Waalre op de Markt in Valkenswaard terecht komen kan in de toekomst alleen nog met de fiets. Het centrumplan kent vooral veel aanpassingen in de verkeersstromen met veel eenrichtingsverkeer en een groener winkelhart.

Het centrum van Valkenswaard gaat op de schop. De auto maakt voortaan plaats voor fietser en voetganger. Nog dit jaar wordt begonnen met het opkrikken van het centrumhart en zijn straten er naartoe. De kern heeft straks veel éénrichtingsverkeer en volop groen.

Zeer ingrijpend wordt de omschakeling naar vele éénrichtingsstraten. De Eindhovenseweg tussen Oranje Nassaustraat en Markt wordt alleen maar toegankelijk voor noord-zuid verkeer. Bij het bereiken van de kruising op de Markt moet er gekozen worden voor rechtsaf de Waalreseweg of linksaf de Leenderweg. Rechtdoor over de Markt wordt verboden. Dat gedeelte is straks alleen maar toegankelijk voor verkeer uit de richting van België en voor de lijndiensten. De bussen blijven rijden via de Europalaan, Leenderweg en Markt naar de Dommelseweg. Die route rijden ze nu ook al.

Kunst om op te spelen of zitten

Het verkeer vanuit het zuiden moet op dezelfde kruising op de Markt ook kiezen voor de Waalreseweg (links) of Leenderweg (rechts). Automobilisten die vanuit de Leenderweg de Markt op komen rijden kunnen in de toekomst alleen maar rechtdoor, richting het politiebureau.

Het centrumhart krijgt een aanzienlijk groenere uitstraling. De westkant van de Markt gaat er ongeveer hetzelfde uitzien als de oostzijde. Het plein voor de Nicolaaskerk en de omgeving van de fontein krijgen meer groen. Ook wordt het Hofnarplein vergroend en voorzien van enkele bankjes. Dat beeld wordt op de route naar de Markt langs het oude raadhuis doorgetrokken.

Her en der in het centrum wil het college kunst plaatsen die ook uitnodigt om er mee te spelen of om erop te zitten. De gemeente denkt aan dierfiguren of steenvormen. Ook de omstreden muziekkiosk zou hier een plekje moeten krijgen, vindt het dorpsbestuur.

Weekmarkt

De kruising Corridor-Eindhovenseweg, midden in het winkelgebied, krijgt een extra accent door een pergola. In hartje centrum komt voor de weekmarkt meer ruimte beschikbaar. De definitieve opstelling is nog niet bekend. Volgens een woordvoerder van de gemeente is hierover nog overleg met de Stichting Weekmarkt. ,,We bespreken nu om het weggedeelte van de Peperstraat tot aan de kruising met de Leenderweg erbij te betrekken. De kruising blijft dan open voor verkeer.”