Faillissement verpest Dereumaux-feestje

Hij kan zo een film in: gehuld in een stofjas maar altijd met een bordeauxrode vlinderdas om zijn hals. Piekfijn verzorgd en dat tientallen jaren lang, zoals vastgelegd op een zwart-witfoto uit de jaren zeventig. De baas van de garage, de enige autodealer die het dorp decennialang had. Zijn naam: Gerard Dereumaux (nu 89). Een achternaam die in de omgeving van Waalre net zo bij Citroën hoort als 2CV of DS. Dat die zo lekker authentiek Frans klinkt, helpt daarbij. De Waalrenaar hoopt de komende maand 90 jaar te worden.