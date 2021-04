Ferrari's, dikke Audi's en Porsches: carspotters zoeken naar snoepjes op de weg om zich heerlijk te vergapen

VIDEO Opgetogen publiek bij testvoor­stel­lin­gen in Eindhoven: ‘Heel mooi dat er eindelijk weer iets gebeurt’

17 april EINDHOVEN - Met 250 man in een zaal, het voelt tegenwoordig als een mensenzee. Vrijdagavond kon het weer in het Parktheater. Ook bij Natlab en Muziekgebouw waren testvoorstellingen. Al werden er ook kaartkopers teleurgesteld: de sneltestuitslag was niet op tijd binnen.