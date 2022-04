Festival Spring! in Waalre: het hele weekend werden de zintuigen geprikkeld

De avond ervoor waren het de Waalrenaren zelf die uit volle borst (mee)zongen. Tijdens ‘Waalre zingt Hazes’ werden de teksten van de liedjes op een groot beeldscherm getoond. De beste zangers stonden op het podium (en soms ernaast) en alle klassiekers en andere hits kwamen voorbij. De tent op de Markt was al weken uitverkocht, maar de dagen voorafgaand aan de Hazesavond met afterparty stond Facebook nog bol met de vraag naar kaartjes. Er waren zelfs neptickets in omloop.

Om 7 uur alweer wc’s schrobben

Veel vrijwilligers verzetten veel werk. Ook Sandra van Helvoirt was zondag alweer vroeg op de been: „We sloten vannacht om 03.30 uur de tent en vanochtend stond ik om 07.00 uur de wc’s alweer te schrobben. Het was een kort nachtje, ja, maar ik geniet ook volop.”

Het hele weekend werden de zintuigen van de bezoekers volop geprikkeld. Een kakofonie aan geluid was er op de drukbezochte nostalgische kinderkermis. Geregeld stond het er rijen dik om in de rups te mogen en op de klanken van Forever Young vlogen in de zweefmolen ook moeders en opa’s door de lucht. Uiteraard ontbraken de nougatkraam en de oliebollen niet, maar er was ook erwtensoep. Diaken Bas Leijtens werd tot zijn verrassing geëerd voor zijn jarenlange inzet voor het samenbrengen van de mensen in Waalre. Van het Woldere Fonds ontving hij een oorkonde en cadeaubon.