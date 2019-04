Festivalgevoel tijdens TributeFest in De Hofnar

VALKENSWAARD - Als opvolger van het jaarlijkse Paassessieval, vond afgelopen zondag op Eerste Paasdag de eerste indoor-editie van het TributeFest plaats in de Hofnar in Valkenswaard.

Ondanks dat het zonnetje buiten nog heerlijk schijnt, stroomt de theaterzaal van de Hofnar bij aanvang al snel redelijk vol. Christel Niesten, theatermanager van de Hofnar, kijkt tevreden toe. “Het is een nieuwe opzet, dus het is altijd even afwachten hoe het publiek daarop gaat reageren. Het weer is bovendien vandaag natuurlijk heerlijk, dus mensen zitten waarschijnlijk toch wat langer buiten. We hebben echter al 360 kaarten verkocht, plus wat er nog bij komt aan de kassa. Dus ik ben dik tevreden.”

Gelegenheidsbands

Voor het evenement is er speciaal een samenwerking aangegaan met een artiestenbureau. “We wilden het breder trekken en het allemaal nog een stukje professioneler aanpakken. En natuurlijk meer bands een podium bieden”, legt Marton Wolterink, mede-organisator van het TributeFest, uit. “Valkenswaard heeft zelf al een hoop muzikaal talent en veel gelegenheidsbands. We hebben daarnaast dit jaar ook drie professionele bands in het programma.”

Fans en muziekliefhebbers

De bands wisselen zich in rap tempo af, tussen de grote zaal en de foyer. “Dit is ideaal, er vallen zo geen gaten door het opbouwen van de bands. Bovendien geven we het publiek zo toch een beetje het ongedwongen festivalgevoel wat we graag wilden.” Hoewel de opzet wat veranderd is, lijkt het publiek veelal gelijk gebleven te zijn. “Het is toch veel publiek wat ik herken van de Fantast of andere muziekevenementen. Het typische ‘muziekminnend’ publiek”, vertelt Marton Wolterink, een van organisatoren van het TributeFest. De vriendinnen Vanessa, Gina en Christel uit Antwerpen zijn hier echter een uitzondering op. “Wij hebben ruim een uur gereden, speciaal om de tributeband The Beatles te kunnen zien. Wij zijn gewoon échte fans, wij gaan eigenlijk alle optredens wel af”, vertellen ze lachend. Het evenement heeft een goede indruk gemaakt op de dames. “Het geluid is erg goed en de zaal is mooi. Het valt ons wel op dat er nog niet zoveel gedanst wordt. Dat zijn wij wel anders gewend.”

Waar de muziek van de Beatles zich wellicht niet direct leent om op los te gaan, zorgen de klanken van David Bowie vertolkt door ‘The Spiders from Mars’ wel degelijk voor swingende heupen. Hier en daar klinkt een herkenbaar gejoel uit het publiek. Voor enkelen klinken ook de liedjes van ‘Kinderen voor kinderen’ bekend in de oren, hoewel de band een ietwat vreemde eend in de bijt lijkt tussen de voornamelijk golden oldies. “Ja, wat zullen we zeggen. Bijzonder. Mooi moment om even buiten te gaan roken, toch?” merkt een groepje vrienden buiten gekscherend op.