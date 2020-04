Fietser aangereden door motor in Valkenswaard.

Lintjesregen Drie lintjes in Waalre: twee Leden en één Ridder

13:00 WAALRE - Drie inwoners van de gemeente Waalre zijn vrijdagochtend thuis verrast door een telefoontje van burgemeester Jan Brenninkmeijer met de mededeling dat ze koninklijk zijn onderscheiden. Waalre is twee Leden en een Ridder in de Orde van Oranje-Nassau rijker. De lintjes zullen later daadwerkelijk worden uitgereikt.