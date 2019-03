Fietser buiten bewustzijn na botsing met stempel van vrachtwagen in Valkenswaard

Kermiswa­gen vat vlam op A67 bij Waalre, bestuurder blust brand zelf

9:15 WAALRE - Een wiel van een kermiswagen is dinsdagavond al rijdend over de A67 in Waalre in brand gevlogen. De bestuurder van de auto heeft met een brandblusser de brand eigenhandig kunnen blussen. Niemand raakte gewond.