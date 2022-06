Fietser raakt zwaargewond bij aanrijding met taxi in Valkenswaard

met video 26-jarige bestuurder wordt uit auto geslingerd na botsing met diverse bomen in Valkens­waard

VALKENSWAARD - Een 26-jarige bestuurder uit Valkenswaard is dinsdagnacht rond 01.00 uur zwaargewond geraakt nadat hij tegen verschillende bomen is gebotst op de Maastrichterweg in zijn woonplaats. Hij raakte gewond aan zijn hoofd en is naar het ziekenhuis gebracht.

15 juni