Fietser zwaargewond bij botsing in Valkenswaard, traumaheli opgeroepen

Kwallebal­len met zeeppom­pjes in de aanslag

VALKENSWAARD - Groter kan het contrast niet zijn. Nadat we bijna twee jaar op gepaste afstand van onze medemens hebben moeten leven en er extra aandacht was voor persoonlijke hygiëne, zal in april hoogstwaarschijnlijk het traditionele ‘Kwalleballen’ weer gehouden kunnen worden, ofwel het rugbyen in de modder.

