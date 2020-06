Fietsersbond Valkenswaard: ‘Liever éénrichtingsverkeer op de Leenderweg’

De lokale afdeling van de fietsersbond is in de basis blij met de keuzes die het dorpsbestuur heeft gemaakt voor het nieuwe centrumplan voor Valkenswaard. Daarin krijgt de auto een minder prominente plaats, gaat de snelheid van 50 naar 30 kilometer per uur, is doorgaand verkeer via de Markt niet meer mogelijk en is meer ruimte voor groen en het parkeren van fietsen.