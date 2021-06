Fietsmaatjes gezocht voor nieuwe duofiets in Waalre

AALST- Stichting De Pracht Ekenrooi wil het project Duofietsen starten. De zoektocht naar vrijwillige fietsmaatjes en mensen voor de bijbehorende coördinatiewerkzaamheden is gestart. Er is ook sponsoring nodig. De fiets kost bijna 15.000 euro.

Zo’n zeven jaar geleden verdween het meeste licht uit de ogen van Wim Meijvis (68). De Aalstenaar was al langere tijd slechtziend, maar toen het moment aanbrak dat hij niet meer met zijn fiets eropuit kon, was dat toch een hard gelag. „Het werd linke boel, dus de fiets moest aan de kant. Mijn wereld werd meteen een stuk kleiner en het isolement groter.”

‘Straks verongelukken we allebei’

Nu is Meijvis niet een man die door zijn handicap bij de pakken neerzit, maar echtgenote Ans (64) vond het vervelend dat hij weer een stuk zelfstandigheid moest inleveren. „We hebben toen een proefrit op een tandem gemaakt, maar zo’n fiets werkte voor ons niet. Straks verongelukken we allebei nog, dachten we”, vertelt Ans, die als vrijwilligster aan gemeenschapscentrum De Pracht in Aalst is verbonden.

Ze hoorde over de duofiets van Stichting Fietsmaatjes Nuenen. Iedereen die door een beperking niet meer zelfstandig kan fietsen, kan met een vrijwilliger, een ‘maatje’, op pad. De techniek zit vanwege de veiligheid aan de kant van de vrijwilliger. Die trapt, en de gast kan meetrappen.

„Onlangs heb ik een rit gemaakt‘’, vertelt Wim Meijvis. ,,Veertig kilometer hebben we gefietst. Het voelde veilig en het was heerlijk. Het smaakte naar meer.”

Baat bij de fiets

Zijn vrouw toog naar het gemeentehuis en vroeg of het, in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), mogelijk was om zo’n fiets aan te schaffen. „Ze hadden er wel oren naar, maar moesten eerst met iedereen overleggen. Ik stapte met mijn verhaal naar Loes Kort, voorzitter van de commissie Zorg & Welzijn bij De Pracht. Zij bleek meerdere mensen te kennen die ook baat hebben bij zo’n fiets.”

De Pracht is ook de plek waar de Wmo-ambities van de gemeente Waalre gefaciliteerd kunnen worden en Kort besloot tot het nieuwe project. „Het past precies in onze visie. Daarnaast wil ik het breder trekken en onderzoeken of de fiets ook benut kan worden door de buurt.”

Iedereen die wil helpen, kan dit aangeven via depracht@depracht.nl.