Fietsster met kind achterop gewond bij aanrijding met auto in Waalre

Ontucht met 13-jarige in vistentje; officier eist werkstraf in Valkens­waard­se zaak

11 oktober VALKENSWAARD - Of het nou onder dwang was of niet, feit is dat een destijds 21-jarige Belg kort seksuele handelingen uitvoerde bij een dertienjarig jongetje, in een tentje bij het vissen. De officier van justitie eist 120 uur taakstraf en bijna een jaar voorwaardelijke celstraf.