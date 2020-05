Fikse botsing op Luikerweg in Valkenswaard, bestuurders komen met schrik vrij

Smeva in Valkens­waard viert 100-jarig jubileum

9:30 VALKENSWAARD – Een toonbank bij de slager of visboer met vlees of vis, een koelvak in de supermarkt met zuivelproducten of een diepvriesvak met ijsjes bij het tankstation; veel mensen hebben vaak zonder dat ze het weten ooit een product van Smeva gezien.