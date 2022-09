Film over ‘Utopia’ van Dave Hakkens uit Valkenswaard in première in Natlab

ZOMERSERIE Roy geeft zijn duiklessen in een touringcar in de voortuin: ‘Net even anders’

EERSEL - Het ziet er een beetje raar uit en de buren kunnen er maar niet aan wennen: in een voortuin in de Nieuwstraat in Eersel staat een touringcar. Die bus staat daar nu al jaren en heeft een bijzonder doel. Het is een leslokaal voor duikers.

24 augustus