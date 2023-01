Filmbeelden van Aalst zijn een feest van herkenning: ‘Hedde gij Joopie ook gekend?’

Waalre 100 jaar, daar zit muziek in, en dus is er een lied

WAALRE - Waalre bestaat in 2023 100 jaar. Er is in aanloop naar deze gebeurtenis al heel wat af gebrainstormd. Bijvoorbeeld over de invulling van het eerste eeuwfeest en wat dat allemaal wel of niet mag kosten. De festiviteiten moeten Waalre en de Waalrenaren in ieder geval flink in de greep hebben. En wat bindt meer dan een eigen lied?

3 januari