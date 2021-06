Fitter, slanker, minder medicijnen én contact met lotgenoten: veel voordelen aan ‘diabeteswandeling’ Valkenswaard

Belg (22) zonder rijbewijs rijdt onder invloed rond en wordt klemgere­den in Valkens­waard

8:18 VALKENSWAARD - Een automobilist die onder invloed van verdovende middelen over de N69 reed, is dinsdag in Valkenswaard opgepakt. De 22-jarige Belg bleek tevens niet in het bezit te zijn van een rijbewijs.