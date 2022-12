Flinke werkzaamheden aan Eindhovenseweg in Aalst; snelheid omlaag en riool aangepakt

Buiten zijn er dagelijks ongeveer 21 mensen aan het werk. Dat zijn grondwerkers, stratenmakers, kraanmachinisten, landmeters, toezichthouders, verkeersregelaars en uitvoerders met hun assistenten. Zij breken nu het asfalt op en halen klinkers en grond weg om het riool bloot te leggen. Er worden proefsleuven gegraven. Dat is noodzakelijk, omdat er ook leidingen en kabels voor telefonie en internet liggen. Die bevinden zich soms nét iets meer naar rechts of links dan op de tekening staat.

Goede communicatie

„Wij voeren het ontwerp uit dat door de gemeente Waalre in samenwerking met een denktank is gemaakt”, vertelt omgevingsmanager Fleur Kuijper. Zij opereert vanuit de bouwkeet aan de Voorbeeklaan. Daar kan de buurt ook terecht voor vragen en opmerkingen over het verloop van het project, want goede communicatie is belangrijk.

De Eindhovenseweg, voorheen een provinciale weg, is sinds 15 december vorig jaar eigendom van de gemeente Waalre en deze heeft besloten er een 60-kilometerweg van te maken. Die snelheidsreductie komt volgens de gemeente ten goede van de verkeersveiligheid, verlaagt de CO2-uitstoot en ontmoedigt het vrachtverkeer om door Aalst te denderen.

„Tegelijkertijd wordt ook een gescheiden riool aangelegd”, vertelt Kuijper. Dit rioolstelsel heeft twee buizenstelsels in de grond. Eén daarvan is voor het huishoudelijke afvalwater en het andere is voor de afvoer van regenwater. „Waalre heeft aanwonenden aangeboden om, op kosten van de gemeente, aangesloten te worden op dit riool of om afgekoppeld te worden, zodat het regenwater de eigen tuin instroomt. Het riool wordt aangesloten op de Tongelreep. In de volgende fase van het project wordt, om de druk op het riool verder te verlagen, met behulp van lavasteen een infiltratieriool aangelegd.”

In januari wordt gestart met het storten van het beton voor de busbaan. Data daarvoor zijn grotendeels afhankelijk van de weersomstandigheden. Kuijper: „Want het is belangrijk dat het niet te hard regent en niet te koud is. Daarover communiceren we tijdig met de bewoners, want we willen een goede buur zijn. Ook nu we érg dichtbij komen en bewoners hun kliko zelfs niet meer aan de weg kunnen zetten. Daar helpen we bij. En al met al liggen we overigens mooi op schema.”