Frits Geldens positief over toekomst winkelhart Valkenswaard: ‘In de stad is het toch allemaal wat afstandelijker’

VALKENSWAARD - Ze moeten nog even doorbijten, de winkeliers in het centrum van Valkenswaard. Maar als straks alle werkzaamheden in het gebied zijn afgerond, gloort er volgens Frits Geldens een mooie toekomst voor de plaatselijke middenstand. ,,Ik heb er heel veel vertrouwen in.”

Frits Geldens (77) kent het Valkenswaardse winkelgebied als geen ander. Hij was als bestuurslid niet alleen jarenlang betrokken bij de Verenigde Winkeliers Valkenswaard - een vereniging die sinds de komst van het centrummanagement een slapend bestaan leidt -, hij had ook een eigen modezaak, die door zijn dochter Kikkie is voortgezet. ,,Het was een bijzonder jaar, waarin een transformatie is ingezet die zijn weerga niet kent.”

Quote Als je weet hoe láng het over die nieuwe weg is gegaan: ik geloof dat we er als winkeliers­ver­e­ni­ging zo ongeveer alle ministers van Verkeer en Waterstaat wel over hebben gesproken. Frits Geldens, oud-bestuurslid Verenigde Winkeliers Valkenswaard

Met die transformatie doelt Geldens op het centrumplan dat het hart van Valkenswaard een compleet nieuw aanzien moet geven. Onder meer de Markt is al drastisch op de schop gegaan, andere delen - zoals bijvoorbeeld de Eindhovenseweg - volgen nog. De herinrichting is mede ingegeven door de nieuwe Westparallel N69, die dit najaar openging. ,,Voor Valkenswaard echt een mijlpaal”, vindt Geldens.

,,Als je weet hoe láng het over die nieuwe weg is gegaan: ik geloof dat we er als winkeliersvereniging zo ongeveer alle ministers van Verkeer en Waterstaat wel over hebben gesproken. En elke keer was er wel weer een argument waardoor het niet van de grond kwam. Pas toen er op een gegeven moment werd gesproken over de overdracht van de N69, pas toen kwam er echt garen op de klos.”

De vele werkzaamheden in het centrum en de openstelling van de nieuwe N69 hebben er volgens Geldens toe geleid dat het in het winkelgebied - in elk geval tijdelijk - ‘wel wat rustiger is geworden’. Toch gelooft de Valkenswaardenaar niet dat ondernemers zich daar veel zorgen over moeten maken. ,,We krijgen straks een prachtig groen, autoluw winkelgebied, dat mooi aansluit op de Markt, die nu ook een stuk aantrekkelijker is geworden.”

Terug in vierkante meters

Dat er tegelijkertijd gewerkt wordt aan een compacter winkelgebied, noemt Geldens ook een goede zaak. ,,We gaan flink terug in vierkante meters, maar als dat op een goede manier gebeurt is dat helemaal niet erg. Zeker niet zolang het totaalaanbod nog goed is. We hebben hier nu nog steeds een mooie mix van lokale ondernemers en ketenbedrijven. Daarin wordt ook goed samengewerkt.”

Geldens denkt dat een groeiende groep mensen ‘het persoonlijke steeds meer gaat waarderen’. ,,In de stad is het toch allemaal wat afstandelijker. Als je daar in een kledingzaak iets vraagt, is het vaak: als het daar niet ligt dan hebben we het niet meer.” Bovendien, voegt Geldens daar aan toe, kan de Valkenswaardse middenstand bogen op een hondstrouw achterland: de vele Belgen en Nederlanders die in de grensstreek wonen. ,,Die komen hier gewoon graag, nog steeds. Zelfs in deze coronatijd zie je veel bekende gezichten terugkomen.”

,,Ben ik te positief?", vraagt Geldens zich aan het einde van het gesprek met een lach af. ,,Maar ik meen het echt. Het is hier nog steeds goed toeven. En dat blijf ook zo.”