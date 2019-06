Frontale botsing in Valkenswaard, zwangere vrouw naar ziekenhuis in België

Oproep Geslaagd, gezakt of een herexamen: deel je verhaal

16:27 EINDHOVEN - Een spannende dag voor ruim 217.000 examenkandidaten: vandaag horen ze of ze zijn geslaagd. Kan de vlag uit of moet er weer gestudeerd worden? Het ED zoekt persoonlijke verhalen en is op zoek naar eindexamenkandidaten die extra aandacht verdienen. Reageer via het onderstaande formulier.