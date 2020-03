Fysiotherapeut met coronavirus uit Waalre ging zelf in quarantaine: zonderde zich meteen af van vrouw en kinderen

Waalre bekijkt locaties voor zonnepane­len en windmolens

9:42 WAALRE - Waalre zoekt binnen de gemeentegrenzen naar percelen voor het duurzaam opwekken van energie door zonnepanelen of windmolens. Het moet een bijdrage leveren aan de 1,5 TWh die de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant in opdracht van het Rijk aan energie moeten besparen.