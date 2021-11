Gastenhuis wil bouwen in Bergeijk. ‘Ieder huis heeft zijn eigen sfeer en invulling’

BERGEIJK - Het Gastenhuis timmert in Nederland flink aan de weg met kleinschalige woonzorgvoorzieningen voor ouderen in een gevorderd stadium van dementie. De zorgformule wil nu ook zijn vleugels uitslaan naar de gemeente Bergeijk.

Onlangs besloot het college van burgemeester en wethouders van Bergeijk om in principe medewerking te verlenen aan de plannen voor een kleinschalige woonzorgvoorziening in Terlo. Tjitske Nijdam van Het Gastenhuis wil vooralsnog niet te veel vooruitlopen op de plannen. ,,We zitten nog in de beginfase. Eerst moet worden afgewacht hoe het proces in Bergeijk verder verloopt.”

Voordeel

Wel geeft ze aan dat er landelijk veel belangstelling is voor het concept van Het Gastenhuis. Nijdam: ,,Het voordeel van kleinschalige voorzieningen zoals de onze, is dat oudere inwoners in de gemeente kunnen blijven, in een omgeving die ze herkennen en waar ze hun sociale netwerk kunnen behouden.”

Nu al heeft het woonzorginitiatief een vijftiental huizen verspreid over heel Nederland. Daarnaast zijn er twintig wooneenheden in ontwikkeling. De gebouwen zijn eigendom van de Nederlandse belegger en vastgoedontwikkelaar Amvest. Het Gastenhuis levert de zorg. De zorgformule krijgt ook in Zuidoost-Brabant voet aan de grond. In Deurne werd het afgelopen weekend een nieuwe vestiging geopend in een voormalige middelbare school.

Twintig appartementen

Elke vestiging van Het Gastenhuis bestaat uit twintig appartementen, twee daarvan zijn bedoeld voor echtparen. Verder heeft ieder Gastenhuis twee huiskamers en een kok in dienst. ,,Ieder Gastenhuis heeft zijn eigen sfeer en invulling”, vertelt Nijdam.

Het Gastenhuis wijkt af van het klassieke verpleegtehuis. De huizen worden geleid door een zorgkoppel, dat in de meeste gevallen naast of in het Gastenhuis woont. Samen met een team van vaste gezichten wordt er persoonlijke zorg en begeleiding geboden.

De huizen hebben een open karakter. Nijdam: ,,We zijn een open woonzorginstelling. Iedereen kan in- en uitlopen. Ook huisdieren zijn toegestaan.”

GPS-tracker

Het Gastenhuis richt zich op ouderen met een gemiddeld pensioeninkomen. De bewoners hebben een behoorlijke mate van eigen regie. Ze mogen zelf bepalen hoe laat ze thuiskomen of hoe laat ze naar bed gaan. ,,Als iemand naar de schaakclub wil, dan is dat mogelijk. En alleen als mensen dat zelf willen, krijgen ze een gps-tracker mee. Op de manier kunnen we zien waar ze zijn.”

De gebouwen staan midden in woonwijken. Nijdam: ,,We willen graag onderdeel zijn van een inclusieve wijk en zoveel mogelijk aansluiten bij de activiteiten die daar plaatsvinden.”