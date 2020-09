Gastvrije Italiaanse sfeer bij Torino in Valkenswaard

Restaurant Torino in Valkenswaard wil zich onderscheiden van de doorsnee Italiaanse eetgelegenheid. ,,Geen groen-rode vlaggetjes in het restaurant en geen ellenlange rij pizza's en spaghetti-variaties op de kaart", zijn de woorden van de joviale eigenaar en gastheer Tahar El Hajoui na zijn hartelijke ontvangst. Dat we dit maar vast weten! Later volgt nog een sprankelende en gedreven filosofie over zijn receptuur en restaurant. Torino ligt pal tegen het centrum en langs de doorgaande route naar België.