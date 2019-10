Gebouwen op woonwagenkamp Waalre gesloten wegens overtredingen Opiumwet

Onbekende dief dumpt uit busje gestolen gereed­schap meteen weer in tuin in Valkens­waard

16:28 VALKENSWAARD - Aan de Akeleilaan in Valkenswaard is woensdagochtend een opmerkelijke vondst gedaan. In een tuin van een van de huizen lag een hoeveelheid gereedschap. Na onderzoek bleek het gereedschap in dezelfde straat uit een bus te zijn gestolen. Dat meldt de politie.